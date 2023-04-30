元朗簡約公屋生態調查1日極速完成

【本報訊】房屋局強推簡約公屋，「馬虎」完成生態調查。房屋局向城市規劃委員會提交元朗攸壆路簡約公屋項目申請，擬建17幢3層高住宅大樓，預計提供2,150個住宅單位。不過，長春社指出，政府調查「兒戲」，生態評估實地考察只有一日，調查時間亦非雀鳥常出沒時間；對比環保團體的生態調查，則錄得約10隻瀕危雀鳥及候鳥，例如黑臉琵鷺。

房屋局選出8幅土地興建簡約公屋，由於元朗攸壆路及上水蓮塘尾兩幅用地為私人用地，且位於鄉郊地區，故需向城規會申請。城規會最快6月9日開會討論，由於規劃申請屬臨時許可，期限只有3年，若按照簡約公屋項目期限為5年，當局日後需要向城規會申請續期。

元朗攸壆路選址有一半土地位於「濕地緩衝區」。城規會文件顯示，建築署委託顧問公司對選址的交通、環境和生態評估，結果錄得約101種生物，當中只有少數重要保育價值的野生動物物種。該址亦非鳥類主要飛行路線，相信項目不會影響雀鳥。

團體批當局做事兒戲 長春社則批評當局調查「兒戲」，長春社公共事務主任周藹銓認為，該處擁有生態保育價值，在生態價值的設計和規劃上，應作適當調整，惟至今未有提及任何項目結束後的還原措施，促請當局盡快提供更多資料。