簡約公屋選址偏遠捱批 何永賢：居民稱車程洗滌心靈

【本報訊】簡約公屋選址偏遠，社會有不少質疑聲音。房屋局局長何永賢昨日表示，希望市民不要擔心簡約公屋位置偏遠，多考慮節省租金等好處。何又引述搬入新界過渡房屋的市民指，雖然要一小時車程出入市區，但該車程「是一個快樂旅程，是一個心靈洗滌的快樂旅程。」

稱環境靚租金平 簡約公屋不少選址位置偏遠，包括位於元朗攸壆路項目、屯門小欖樂安排項目等，出入市區需時較長。不過，何永賢表示，雖然位置偏遠，但簡約公屋可節省數千元租金，更引述一名搬入新界過渡屋的市民指，外出時經青山公路環境優美、綠樹林蔭，回來時見到日落更感覺整個生命都不同了；認為一小時車程並不是很遠、很不方便，而是一個快樂、心靈洗滌的旅程。

何永賢又強調，簡約公屋講求真正簡約，因相信居民平均住兩至3年便可上樓，故毋須過多裝修。她又指房屋署已委託團隊研究，協助短期及長遠房屋達到「幸福指引」，令市民有樸素安居的滿足感狀態。

何永賢