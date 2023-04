港代表團於國際發明展奪40獎項

【本報訊】本港創新科技仍處於起步階段,不少人努力研究創科工作。創新科技及工業局局長孫東於上周五(28日)祝賀香港代表團在今年日內瓦國際發明展勇奪佳績,獲得歷屆最多的大獎和特別獎,以及評審團嘉許金獎,當中包括兩個大獎(Prize of the State of Geneva和發明者協會國際聯合會獎)、8個特別獎和約30個評審團嘉許金獎。