易通行年內擴至城隧獅隧

發逾66萬張車輛貼 三成車主未開戶 「易通行」不停車繳費服務將於下月7日起推行，首階段適用於青沙管制區，即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道，運輸及物流局局長林世雄表示，截至上周五(28日)，運輸署已發出超過66萬個車輛貼，當中近70%的車主已開立「易通行」戶口，並計劃下階段於城門隧道及獅子山隧道實施「易通行」，預計今年內「易通行」會取代Autotoll收取隧道費，提醒市民盡早申請。

上環荃灣服務站 專人助開設 林表示，尚未申請車輛貼或開立「易通行」戶口的車主，可以經「易通行」網站預約到上環林士街或荃灣政府停車場的服務站，由專人協助辦理車輛貼，如果已申請車輛貼，但未開立「易通行」戶口，亦一樣可以預約上述兩個服務站，由專人協助開立戶口及設定繳費方式。這兩個服務站由設立至今已分別處理超過6,000宗的士和550宗其他車輛的申請。此外，指定港鐵站及新界民政事務處的諮詢站，由2月下旬開設至今，已處理約2.2萬宗個案。

年底前取代Autotoll收隧道費 他提到，繼青沙管制區之後，「易通行」下一階段將於城門隧道及獅子山隧道實施，並於年內陸續推展至所有政府收費隧道。他又指，目前有不少駕駛者使用Autotoll的服務，但隨着「易通行」今年內逐步推展至其他政府收費隧道，可以使用Autotoll繳付隧道費的政府收費隧道會愈來愈少，在今年內「易通行」最終會取代Autotoll收取隧道費，建議目前使用Autotoll的車主，亦應申請「易通行」，但暫時毋須移除快易通標籤，可繼續保存，直至「易通行」推展至所有政府收費隧道。

他特別指出，「易通行」服務是把香港構建成為世界級智慧城市的其中一個重要里程碑，政府目標是在日後大眾更熟習繳費貼的運作後，逐步擴展應用至其他與道路交通相關的層面，呼籲盡早安裝繳費貼，除方便自己外，亦有助社會加快推動「智慧出行」的其他措施。