酒店價高 內地客赴港寧一日遊

【本報訊】「五一長假」正式展開，不少旅客經已抵港旅遊。據了解，截至昨晚9時，共有31.1萬人次抵港，36.9萬人次出境，當中透過羅湖口岸和落馬洲口岸出入境的人最多，分別各有14.8萬和12.5萬人次，而高鐵西九龍站則有8.4萬人次出入境。但不少旅客指，因本港酒店房價太高，會選擇在本港「一日遊」。

不擔心疫情升溫 在高鐵西九龍站的遊客表示，在通關後首次來港，心情感高興，感覺香港有不少吸引之處，期望可以在本港四周旅遊和拍照留念。雖然近期本港新冠確診數字有所上升，但亦有旅客不擔心，會在人流密集的地方戴好口罩。

有不少訪港旅客指，在本港多以「一日遊」為主。有長沙旅客解釋，因本港酒店房價較為昂貴，五日假期將安排到其他大灣區城市旅遊，計劃在珠海住酒店，然後再到澳門旅遊。

來自深圳的遊客孫先生也表示，到本港只是一日遊，晚上就歸家。孫指出，過往本港酒店印象中一晚只需700至800元，惟目前若以4人預訂酒店的話，則約需3,000多元，所以不打算在本港訂酒店。