會展美食市集人流多 銷情不錯

【本報訊】全港戲院日、美食市集等「開心香港」一系列活動昨日開始，會展的美食市集昨人流如鯽，場面相當墟冚，有不少市民手持市集單張入場。現場所見，市民在攤位買各種小食「醫肚」，更有市民透露為吃到心頭好而空腹而來，亦有人手持一袋袋戰利品離開。有參展商表示，市集客流量大，很多店舖均大排長龍，銷情理想。

廣州客笑指多嘢食 市民張先生和李小姐表示，經過會展時見到有市集活動，故順路排隊拿即日票並入場，「食個早餐都好」，他們指以往的美食節因疫情關係不設試吃，而今次活動則較為大型，也特別以市集形式呈現。

湯氏夫婦則表示，起初不知道要憑券入場，幸好昨日早到，可取即日飛，進場後「估唔到有咁多嘢食」，幸好已留肚。從廣州來港遊玩的張先生笑指，市集豐富熱鬧兼「多嘢食」，花費約200至300元便可試到不同地區的美食，十分方便。

有參展商指出，這次銷售預期沒有目標、沒有壓力，主要是想宣傳公司的美食。另外亦有參展商表示，昨日早上開業僅一小時已經大排長龍，笑指今次「旺丁旺財」，銷情十分理想，期待未來兩天的銷情。而來自海外的參展商則指，昨日開業數小時已非常忙碌。