尖沙咀遊人如鯽 名店生意失色

【本報訊】復常後首個內地五一長假期昨日展開。尖沙咀一帶人來人往，遊客絡繹不絕，「拖篋客」隨處可見，更有內地「網紅」即場直播介紹香港風光。不過，人流雖多卻「旺丁不旺財」，有餐廳老闆坦言生意額未有增長，對比平日只多約數千元生意；有小型鐘錶店亦指疫情後消費模式轉變，且中港兩地經濟不景，內地旅客大多只有「食、行、玩」，消費力不大。有遊客則指來港4天，住宿每晚逾千元覺得非常昂貴，購物則「隨心」，以逛街為主。

尖沙咀一帶「車轂擊，人肩摩」，隨處可見不少內地旅客在街邊拍照。廣東道一帶名店大排長龍，不過「齋睇唔買」的旅客比疫情前增加，手拿幾袋名牌紙袋的旅客明顯較少，香港「購物天堂」吸引力似乎不再。

在深圳工作的郭小姐和周小姐選擇即日來回，一日遊香港。她們認為深圳通關後來港非常方便，即日來回比較划算，可以節省住宿費。兩人計劃在港購物，打算到海港城買衣服和鞋子，預算約為7,000至8,000元。楊小姐與朋友打算留港3至4天，指住宿難預訂，價格也比平日貴2至3倍。

茶餐廳負責人：丁財不旺 鐘錶店負責人蘇先生則認為，經濟不景，來港旅客消費力減弱，「人流多咗，不過係嚟影相多、觀光多，唔係嚟消費！」，大部分旅客以購買500至600元的錶為主。茶餐廳負責人凌先生更直言：「旺丁唔旺財？直頭兩樣都唔旺！」生意額僅比平日多數千元。