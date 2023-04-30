5‧1長假 約招60萬內地客 未回復疫前水平

旅議會冀紅名單旅社接團制度從寬 內地五一長假期，旅議會主席徐王美倫昨早在電台節目表示，預計約60萬名內地旅客訪港，當中包括約68個內地團。業界對疫後首個長假有期待，根據過往經驗，個人遊旅客比較多。不過，她指出即使全面通關，市道仍未完全回復疫情前水平，認為屬正常，亦是預期之內，並且期望當局在對待旅遊團紅色名單時，不會採用一刀切的方式。

徐王美倫指出，針對遊客用膳滋擾問題，旅監局制訂相應措施，認為收到效果。全面通關初期管理不太理想，業界與餐廳協調後已作出改善，包括安排遊客在船上午膳、農莊食盆菜，達到分流的效果。

滋擾改善 旅議會盼市民包容 她又指香港作為一個旅遊城市，希望市民明白及包容。同時，她表示本港今年的五一長假只有68個內地團，對比往年140至150個旅遊團而言，數目減少相當多；而旅遊巴士未必湧向同一個景點，再加上本港已添增許多不同於往年傳統的地標景點，如西九龍文化中心等，而且今年「散客」居多，相信遊客「逼爆」的情況有所緩和。

而對於之前旅監局計劃重啟與廣州制訂的「優質誠信香港遊」紅名單制度，徐王美倫表示，希望當局不要「一刀切」禁止不在名單上的旅行社接團，而是回歸在2015年設立紅色名單的初衷是自願性質，而非強迫性，包括深化擴展深度遊、遊學團等。她指出本港旅遊團應負有社會責任，以保障旅客以及從業者的相關利益。

旅遊促進會總幹事崔定邦亦表示，香港在對待「零付團費」時已受到《旅遊業條例》和海關有關法例去保護，針對性打擊非法旅遊行為包括強迫購物，他強調當局實施紅名單制度的作用性不高，並且有機會與本港相關法例作用重疊，建議考慮提升旅行團餐標和推出分流相關的強烈指示。

公共交通增班次 迎長假客流 另外，崔定邦亦重申，業界已為五一長假做好準備，包括加密公共交通工具班次，港珠澳大橋3條跨境巴士線的班次將增加一倍，應付客流量。