醫健：齒生有你：局部假牙佩戴者較易患口腔疾病 良好假牙護理可預防口腔問題

上文講解清潔假牙的重要性，本篇以科學數據探討為何局部活動假牙佩戴者患蛀牙和牙周病的風險較高，尤其是在基牙上。一項評估局部活動假牙對口腔結構的影響的研究表明牙菌斑、牙齦炎和牙齦退縮的高發病率，特別是在距離假牙3毫米以內的邊緣牙齦表面更容易出現問題。

此外，也有研究指與假牙接觸的真牙更容易有牙根蛀蝕，局部活動假牙也可能會對天然牙齒產生壓力。這是因為不良的口腔衞生導致了牙菌斑和牙石的堆積，同時假牙框架咬合面或不適當的假牙設計也會導致牙周受到過度壓力。局部假牙的框架設計不僅會影響牙菌斑的數量，亦會影響其質量，如菌群組成會發生顯著的變化，這些都會導致蛀牙和牙周病。近期的研究報告顯示活動假牙上的牙菌斑也會使整體健康狀況包括呼吸道受到影響。

整夜佩戴影響大 儘管局部活動假牙會增加齲齒和牙周病的風險，但一項為期10年的縱向研究表明，在設計合適的假牙中，保持良好的口腔衞生可預防上述問題。另外，至少每半年進行一次牙周護理可提高假牙中基牙的壽命。除清潔剩餘的牙齒以延長其壽命外，假牙護理也是必不可少的。整夜佩戴假牙和假牙的存放條件也會極大地影響口腔黏膜病變的發生率。

一項調查患者假牙清潔習慣和態度的研究顯示受訪者中只有11.9%的假牙是乾淨的，近半患者沒有使用正確的清潔劑來清潔假牙。82.9%的患者稱他們的牙醫沒有指導他們如何護理假牙。一項系統文獻回顧發現，大多數假牙佩戴者，尤其是老年人，未能充分了解正確的假牙護理。逾五成患者徹夜佩戴假牙，只有25%的患者會使用清潔片清潔假牙。

關於局部活動假牙佩戴者對牙齒疾病的了解程度，儘管有68.5%的受訪患者稱他們從牙醫獲得口腔保健資訊，但只有34.6%知道牙菌斑，不到四分之一患者認知牙齦病。由此可見患者對蛀牙和牙周病的預防、病因和發展都缺乏足夠了解。

總結而言，患者應從牙醫那裏得到鼓勵和適當指導，這樣患者才可以更好地養成口腔和假牙的衞生習慣。香港大學牙醫學院修復齒科

■臨床助理教授林東鏵