59歲長期病漢確診猴痘

【本報訊】本港再多一宗猴痘確診個案。衞生署衞生防護中心昨表示，一名有長期病患的59歲男病人，於潛伏期內曾有高風險接觸，他曾於本月2日至19日期間，數次到訪廣東省。中心暫時未發現個案與本港早前的其他猴痘確診個案有流行病學關連；中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並提醒市民提高警覺。

本月數次赴廣東 該名患者於上周二起開始出現皮疹，並於上周四到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處前晚確認病人的樣本測試結果帶有猴痘病毒。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。中心已將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。

翻查資料，連同以上個案，本港今個月已錄得3宗猴痘個案，當中前兩宗為有關連的個案。中心呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。