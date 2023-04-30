孔繁毅﹕港新冠流感病例 料數周後分別降低

籲眼部有病徵須求醫 新冠及流感病毒活躍度持續上升，香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，流感及新冠感染個案增加，但未達高峰，預計流感會在未來一至兩星期，待天氣回暖後回落，新冠則要在7至8星期後始回落。最近新冠確診者出現角膜炎、紅眼症等眼部病徵個案增，或與病毒變種株Omicron亞種Arcturus（XBB.1.16）有關，呼籲市民出現有關病徵須求診。相關兩岸國際疫情刊A22

孔繁毅表示，香港的新冠及流感感染未達高峰，預計流感會在未來一至兩周、當踏入5月天氣回暖後回落，新冠則會在7至8星期後回落。市民毋須太擔心，即使社區對流感的免疫屏障較弱，但流感病毒與新冠疫情前變異不大，他相信仍然有抗體。

另外，近期多了新冠個案出現角膜炎、紅眼症等病徵，有機會與Arcturus「大角星」有關，他建議如有眼部徵狀要盡快向眼科醫生求醫，排除其他細菌感染可能性。若眼疾是新冠引起，當病情痊愈時，眼疾亦會康復。

推算確診已超去年夏季波幅 醫務衞生官員則稱，本港新變種病毒株Arcturus個案不多，但整體新冠確診有上升趨勢。近期各類監測數據都顯示，新冠感染情況較前一星期增加約四成，推算每日確診個案已近萬人，超越去年八月底的夏季小型波幅。現有九成半市民已接種疫苗或曾確診，免疫屏障足以保護市民。

官員表示，各項新冠監察顯示過去一周數據上升了三至五成，檢測確診比率上升4倍，即每100人約4人中招；而污水監測樣本發現少於3%病毒量，當局會密切監察。

官指不重推口罩令免損經濟 被問到新冠上升須否重推口罩令等社交距離措施，官員認為香港應對疫情能力提升不少，即使有春夏季的高峰來臨都能應付到，毋須非醫療的社交距離措施，包括重推口罩令，因口罩令會在社會和經濟活動上帶來影響。