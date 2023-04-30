輸外勞聲不絕 憂損本地生計

【本報訊】自本港與內地通關，本地勞動市場人手需求日益增加，對於近日不斷有聲音要求政府於不同行業輸入外勞，業界憂慮或令本地勞工生計不穩。勞聯昨遊行到政府總部請願，促請政府關注工人權益，包括盡快訂立「標準工時」，以及最低工資「一年一檢」等，並強烈反對輸入外勞，以保障本地工人就業。

勞聯表示，全港有16.4萬名無酬家庭照顧者，屬大量未被釋放的勞動力，加上過去各項調查亦顯示，薪酬福利不足為一些行業長期人手不足的主因；相反，政府此時此刻在不同行業「另起爐灶」，大規模輸入外勞。這對本地人力資源發展，以及各行各業的長遠發展，無疑會造成非常不健康的影響，更會扼殺毫無議價能力的市民就業養家機會。

每周工作55句鐘 港人累透 勞聯又稱，「4.1.18」連續性合約規定至今已有33年未修訂，法例嚴重過時，政府有必要盡快修訂合約規定。另外，隨着外賣平台成熟發展，當局對電子平台的關注及監管嚴重滯後，要求政府年內盡快諮詢及制訂政策，加強保障零工經濟工作者。

另外，勞聯調查發現，受訪者平均每月工作時間為223小時，即約每周工作55小時，他們普遍認為工時長，體力與精神上感到疲倦，未見能提高勞動生產力，加上無償加班工作等屢見不鮮，故要求政府需履行2018年承諾，立法規管工時。