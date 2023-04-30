最低工資輸通脹 打工仔雪上加霜

實施13年零保障 兩年一檢做吓樣 最低工資實施13年，明日起上調至每小時40元。勞工界多年來一直對於每次最低工資的調整水平，以及「兩年一檢」機制持反對聲音，認為對勞工「零保障，只係做吓樣。」有工會參考多年數據，對歷年最低工資對飲食業工人的保障及成效做研究，結果發現歷次最低工資調整幅度過低，甚至追不上同期通脹，打工仔雪上加霜，促請政府盡快「一年一檢」。

通脹8% 等足4年購買力反降 飲食及酒店業職工總會以2011年至今的多項數據，分析歷年最低工資對飲食業工人的保障及成效，發現法定最低工資水平即使明日提高至每小時40元，但自對上一次調整起計算，累積通脹已達8%，除非出現通縮，否則今年經調整的最低工資，其購買力肯定低於2019年5月的水平。以2019年5月價格計算，經調整最低工資後的實質購買力，只有36.9元，若與對上一次最低工資水平37.5元相比，意味基層僱員苦等4年，還要損失6毫購買力。

飲食業最低工資僱員人數大幅下跌，議價能力較低的工人，工資增長極依賴最低工資調整。研究發現，由於最低工資升幅落後於市場工資，飲食業工資分布的第5及第10個百分值的累積增長，顯著低於名義平均工資，其中以快餐業最為明顯，兩個百分值的年均增幅均較名義工資低大約1個百分點。

袋最低工資 低過貧窮線月入 工會認為，最低工資原意在於防止基層工人工資過低，並透過工作賺取工資以支撐工人及其家庭生活成本。然而，現行最低工資的水平卻連「脫貧」都未能達到。研究報告指出，2011年3人住戶的貧窮線為月入1.05萬元，而賺取最低工資僱員的月薪只有不足5,500元，較貧窮線低近一半；2018年最低工資更只及貧窮線四成，意味一個3人家庭，即使兩名成員全職工作，賺取最低工資，仍然未能透過工作脫貧。

工會倡每年一檢 保障打工仔 工會建議政府就最低工資機制作更完善改革，包括為配合每年一檢，將收入及工時統計調查改在每年4至5月進行，並在10月發表統計報告；又建議修訂《最低工資條例》，釐定最低工資水平時須考慮工人及其家庭的生活需要，以及委託最低工資委員會每5年進行一次基本生活需要開支調查，以客觀評估可應付基本生活需要的工資率。最後建議每年調整最低工資時，以生產力增長趨勢乘以最新通脹預測作調整參考，以盡快收窄最低工資和基本生活需要開支的差距。