取消對沖拖兩年 勞資兩面不討好

強積金制度從2000年12月1日開始實施以來，已經踏入近23年。咁多年嚟，市民對呢個計劃有彈冇讚。因為佢屬強制性供款，因而不時被謔稱為「強迫金」。嗱，強積金被批評得最多嘅，大概有以下幾點：選擇少啦、回報不但唔理想仲經常蝕入肉、行政費用高、提取限制多、對沖機制多爭議等。

呢，正如本報一早指出，對沖機制多年嚟已沖走逾500億元，早就為人詬病。港府話要取消對沖，講足幾屆，尋日終於宣布，將於2025年5月1日起取消強積金對沖機制；當局表示會構建及推行資助計劃，向僱主提供為期25年、總額超過330億元嘅資助，分擔僱主遣散費和長期服務金嘅支出，協助企業適應政策轉變喎。

勞福局局長就話，取消強積金對沖已毫無懸念，更強調資助計劃係向商界發放嘅資助，有信心撥款會獲批。有議員表示，政府正式宣布取消強積金對沖安排，相信一直關注事件嘅人會覺得「開心」和「安心」，又稱政府提早兩年宣布，企業和僱員可配合調整遣散費和長期服務金要求云云。

事實又是否如此天衣無縫呢？正如有論者指出，對沖機制蠶食僱員嘅應有權益，令基層工友嘅退休生活更為困苦，最後更可能要由納稅人承擔部分受影響僱員嘅退休保障，早就應該取消，為何仲要拖兩年？至於僱主，則認為對沖安排，乃當年換取商界支持實施強積金制度嘅妥協條件，取消對沖係出爾反爾。可見政府老神在在話繼續與勞資雙方溝通，協力讓僱員分享經濟發展嘅成果，達致「勞資雙贏」，睇怕事情並非如政府「自我感覺良好」，不是嗎？取消強積金對沖必須平衡各方利益，呢個亦係最困難之處。

平衡各方利益，講就易，真正實踐就難過去西天取經。有議員指出，強積金對沖令僱員所得大幅減少，僱主利用對沖機制，可毋須為僱員嘅長期服務金和遣散費付上一分一毫，是以被勞工界批評為剝削勞工。當年政府設強積金時，商界反對聲音大，因為僱主要為僱員多付5%強制性供款，不少企業認為帶來唔少經營負擔，中小企尤甚，若然當年政府有為強積金對沖設「日落條款」，對沖問題不致纏擾咁多年。所謂「日落條款」，即設定有相關施行期限，只要時限一到，合約條款即自動終止。講來講去，又係政府思慮不周，依家一個指令話兩年後撤銷強積金對沖，兩年後都唔知乜嘢世界，畀人睇到政府冇誠意，表面關心勞工權益，實則虛應故事多啲；又忌憚商界未必歡迎，因炒人始終增加成本，講到尾，又係勞資兩面不討好！呢個「霎時衝動」會否係紙紮下巴？