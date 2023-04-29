港人蜂擁回鄉 本地經濟內傷

昨日有兩個好消息圍繞熱衷外遊的香港人：一是回鄉證的有效期獲得延長，大大紓解了預約換證困難之苦；二是日本宣布，今日起入境日本人士毋須出示新冠疫苗接種證明或檢測無確診證明，意味所有門禁取消。兩個「鄉下」同時出招，即將來臨的五一假期肯定吸去更多港人外遊，留港消費勢必再減。

內地出入境管理局昨日表示，留意到部分港澳居民因疫情關係未能及時辦理回鄉證到期換發手續，決定自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證的有效期，中旅社亦會延長部分換證中心的受理時間。尤其目前網上預約換證已排期到8月，對於心急回鄉的香港人來說，這絕對是好消息。無獨有偶，日本亦宣布取消入境人士必須提供「針紙」等證明，對於那些堅持一針不打的人來說，終於可以無拘無束到日本旅遊，港人「返鄉下」的熱情勢必再推向高峰。

然而此長彼消，外遊情緒高漲，勢必打擊內部消費。以今年4月1日至10日、即清明及復活節假期為例，只有約76萬人次的非香港居民入境，當中約58萬為內地居民。反觀外遊港人一共有272萬人次，即外遊港人較訪港旅客多出2.58倍。出境多而入境少，即使訪港旅客人數較通關前激增，依然無法彌補失去了的內部消費。即將到來的五一假期，向來是內地旅客來港觀光的黃金周，但日本撤銷針對中國旅客的歧視性入境檢疫措施後，勢必直接同香港造成競爭；何況港人熱愛日本簡直是另類五十年不變，遊日港人絡繹不絕，雙重失客之下，今個黃金周香港零售及旅遊市道不容樂觀，可謂寫在牆上。

可以看見，去年還未全面開關，港人訪日已見報復式增長。日本觀光廳公布去年第四季度的「訪日外國人消費動向調查」指出，香港旅客在日消費額為745億日圓（約45億港元），排名全球第二；而以地區計人均消費額約27萬日圓（約16,000港元）計算，更是全球排名第一。港人在日本一擲萬金飲食爆買，回港後肯定減少消費，這是顯而易見的道理。難怪食肆老闆和商舖東主皆慨嘆生意難做，市道並未隨社會全面復常而達到預期效果。

雪上加霜的是，一項調查顯示，粵港澳大灣區旅客對來香港購物和觀光的興趣儘管依然濃厚，有三分之一受訪者計劃未來12個月內訪港，但亦有約10%至15%受訪者稱，未來3年將減少在香港的個別消費，轉而選擇到海南或澳門購買奢侈品，或選擇透過代購買化妝品和保健品等。內地旅客對香港熱情不再，固然同國內和澳門優閒度假設施愈來愈完善有關，但更與香港不思進取脫不了干係。

這些年，香港旅遊景點不見得有很大新意，而各行各業人手不足，由旅巴司機到導遊再到酒店執房都欠缺人手，勢必影響旅客訪港體驗。更不必說，業界良莠不齊，劏客手段層出不窮，而且酒店房價更如海鮮價般，動輒二、三千元一晚。旅客覺得物非所值，豈是高官一味「說好香港故事」便改變得了？