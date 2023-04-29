橫眉冷看：勸和促談 前路維艱

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，烏軍喪師失地，近八分之一領土，已經落入了俄羅斯手中。基輔危城告急，總統澤連斯基猶如熱鍋上的螞蟻，他終日叨念，想跟中國國家主席習近平接觸，希望得到中方協助，尋求和解方案。近日習主席終於答允，與澤連斯基舉行了電話會談，中方表明立場，支持俄烏兩國舉行和平談判。北京稍後會派遣代表團出訪基輔，希望成功牽線，將雙方拉到談判桌上。

這場戰爭開打超過一年，中國一度保持低調，鮮少以魯仲連自居，但近日已然不同。上月習近平主席出訪俄羅斯，與總統普京討論烏克蘭戰爭，如今又與澤連斯基在電話交談，中方出手如此頻繁，斷非無的放矢。

中國領導人向來務實，不愛作政治表演，若然時機尚未成熟，勉強充當和平使者，做了也是徒然。去年俄烏戰事剛剛啟動，雙方殺紅了眼，都覺得自己勝券在握，那時候勸和促談，講了也是白講。

如今開戰已有14個月，烏方損失慘重，俄軍也是師老兵疲，兩國亟盼和平的意願漸趨懇切，魯仲連選在此時登場，成功才有了幾分盼頭。

俄羅斯號稱戰鬥民族，烏克蘭人也不是省油的燈，戰爭一旦開始，誰也不會輕言罷兵。中國延至今天才介入，積極擔演和平大使，雖然能夠成功的機會比以往任何時間都要大，但也不宜期望過高。談判即使起步，要想達致成功，還是路漫漫其修遠兮，不知何日方能走到終點。澤連斯基至今堅持，要俄羅斯軍隊全面撤出烏克蘭，雙方才有談判基礎，他的想法未免過於天真。此君一日不肯向現實低頭，恐怕即使同時招來10個魯仲連，也是空勞費力。