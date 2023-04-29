強詞有理：收起傲慢

近期不少歐洲政要陸續訪華，德國、法國、西班牙、歐盟等領導人都來過了，作為歐洲另一大國的英國卻毫無動靜。美國多位高官尚且一再表達訪華意願，難道英國就不想與中國接觸？或者像美國那樣也受到中國冷待？

作為美國的附庸，英國這些年在反華的道路上愈走愈遠，現在才發現甚麼也沒有得到，反而把自己的路堵死了。也許覺今是而昨非，英國外交大臣祁湛明日前在闡述對華立場時明顯降低語調，呼籲與中國建立「穩健和建設性」的新型雙邊關係，而非在一場所謂的「新冷戰」中孤立中國。貿易大臣莊敦文在談到中英貿易時，甚至以「共生關係」形容。

很明顯，如果不是經貿方面有求於中國，一向傲慢的盎格魯撒克遜人是不會如此「謙卑」的。尤其是眼見德法等歐洲大國紛紛向中國靠攏而獲取巨大經濟利益，英國不得不向現實低頭，尋求與中國接觸是最明智的選擇。須知近年英國的日子並不好過，能源危機、糧食短缺、烏克蘭衝突等問題疊加，導致通脹愈演愈烈，將英國物價推至40年來新高，由此引發的罷工潮此起彼伏，倫敦當局焦頭爛額。有英國經濟學家警告，通脹問題將長期存在，有些英國人必須「接受自己變窮的事實」。

英國脫歐後本已日暮途窮，這些年緊跟美國步伐，大搞意識形態鬥爭，既仇俄又反華，進一步將自己推向絕境。最諷刺的是，英國依仗美國霸權，甘願充當爛頭蟀，結果並沒有為其帶來期望中的國際影響力和大國地位，反而失去獨立自主的國格和尊嚴，綜合競爭力和整體實力更是每況愈下。國際貨幣基金組織預測，英國今年經濟衰退0.3%，是G20表現最差的國家，形勢之惡劣可想而知。

作為老牌帝國，英國總是認為自己高人一等，壓根兒瞧不起中國。但形勢比人強，隨着中國逐漸崛起，從備受列強欺凌的落後國家變成世界第二大經濟體，倫敦當局即使不情不願，也只好收起傲慢心態，重新檢討對華政策。畢竟英國在反華的邪路上已經走得太遠，再不調整的話，只能進入死胡同。祁湛明的最新表態，顯然是為了尋求與中國重新對話，甚至可能想加入歐洲政要訪華行列，至於中方是否接受，則是另一回事。倫敦對華政策依然陰陽怪氣，若想上門拜訪，還是先展示誠意再說。