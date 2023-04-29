坦言集：中烏通話

習近平與澤連斯基通電話，應該是向美國讓步，卻同時佔取了主動。一是中國表明對烏克蘭還是友好。在戰爭之前，尤其是在2014年顏色革命，烏克蘭政權轉為親美之前，中國與烏克蘭關係十分友好，中國在當地投資、中國引用烏克蘭的科技人才都十分積極。戰爭之後，中烏關係轉冷，不是中國的主動，而是戰爭因素。烏克蘭斷絕俄羅斯關係，連帶影響與中國的貿易與交通，中國不批評俄羅斯的特別軍事行動，也沒有像美國、北約那樣介入。

中國還一直保持與烏克蘭的接觸，也保持在烏的外交使節。這樣的態度，反映出中國還對與烏克蘭關係有所期望，希望為戰後來往提供有利的條件，也在當前可使中國有斡旋俄烏雙方的政治本錢。習近平與澤連斯基的通電話，進一步表示中國願以公平的原則推動斡旋。但中國並沒有改變對烏戰的看法和與俄羅斯的友好關係，沒有依從美國與烏克蘭的要求譴責俄羅斯，要求俄軍撤退。

中國把對美國要求的讓步，轉變為願意促成談判的公開決心，反而作為中國的國際宣傳，亦把在中東斡旋沙特與伊朗的政治成就，進一步伸延，與中國建議斡旋以色列與巴勒斯坦之爭一樣，突出中國在國際糾紛中斡旋的重大政治能力，以中國的和平使者形象，與美國的國際秩序破壞者形成了巨大的差別，在美國與西方妖魔化中國的文宣攻擊中有效地進行反擊。

二是中國主和，俄羅斯主戰，二者的基本原則與利益相同，在與美國及西方的交涉抗衡中靈活主動，也留有餘地。俄羅斯若在戰場上勝，中國便推烏克蘭和談，政治解決，實質是把戰場勝利轉化為更鞏固的政治勝利。俄羅斯如果落敗，中國主催和談還可抑制美國西方的追逼，替俄羅斯保留實力，不讓美國對俄乘勝追擊，企圖顛覆普京政權，使美國、烏克蘭戰爭的勝利局限於戰役勝利，不是俄羅斯全敗，後者也牽連到中國今後與美國西方的抗衡能力。

外交是要有原則，有理但也要有節，需要就局勢作出各種靈活變動，目的是保證原則可以最終落實。外交不能意氣，更不應為民粹主義騎劫，更關鍵的是在逆境能有創意，化危為機，用智慧與技巧扭轉形勢。歷史上戰國時代的縱橫捭闔，應可為今天霸權之後多極世界的極佳參考的智慧與技巧範例。