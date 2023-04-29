政情：戶外工作易中暑 天文台通知要快

香港位處亞熱帶地區，夏日高溫好易令人中暑，戶外工作風險更高。議員林振昇同顏汶羽兩人尋日（28日）拍片，提到舊年佢哋落地盤通知工友要注意防中暑措施，結果行咗10分鐘就大汗疊細汗。儘管勞工處準備推出，加入「暑熱指數」嘅防中暑指引，但顏汶羽認為要對僱員同僱主都有幫助，天文台嘅通知其實都好重要。

工業意外 損失都係僱主 顏汶羽認為，因為暑熱指數係由天文台負責計算，所以天文台須第一時間作出通知，大家先可以依照指引去做相應嘅措施。至於向外界發放暑熱指數嘅渠道其實有好多，各種電子媒體甚至天文台嘅手機應用程式都得。當然，勞工處亦有責任做好宣傳，等僱員同僱主雙方都清晰掌握，氣溫去到幾多度、或暑熱指數去到邊一個位就要稍事休息，又或者停工。

講開又講，原來尋日係國際勞工組織訂立嘅「世界工作安全健康日」。主張「預防勝於懲罰」嘅顏汶羽話，應利用科技以改善職業安全，畢竟發生工業意外而導致停工，最終損失都係老闆，而政府嘅工務工程，宜帶頭引入智慧工地系統。林振昇就指一啲中小型嘅地盤，承辦商可能礙於成本而難以採用有關工業安全嘅科技，如果政府能提供資助，相信有助提升工作環境嘅安全度。