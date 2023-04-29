政情：大灣區航空首飛大阪 便利食玩旅客大讚

大灣區航空延續強勢，繼今年1月首航東京呢個港人熱愛嘅旅遊目的地，尋日首航前往大阪關西機場嘅新航線，成為旗下第5個航點。新航線將提供一周3天往返香港與大阪嘅航班，可早機出發，票價低至單程830元。大灣區航空透露，首個航班載客率逾70%，132名乘客一同乘風啟航，又指公司將於上海、北京等航線引入商務機位，稍後亦會開設菲律賓、越南嘅新航線。

首航乘客獲贈紀念品 由深圳東海航空董事長黃楚標創立嘅大灣區航空，尋日起開辦往返香港同大阪嘅新航線，首航大阪乘客尋日清早7點起陸續辦理登機手續；航空公司向乘客贈送紀念品，包括證書及行李帶，而黃楚標亦在登機位前同首航乘客合照留念，又預祝首航往大阪行程順利。去到早上約9時20分，大灣區航空首班前往大阪嘅飛機正式由香港國際機場起飛，穿梭雲海約3小時38分鐘後，於尋日下午約12時58分抵達日本大阪關西機場。

將開菲律賓越南航線 大灣區航空行政總裁許漢忠向本報透露，首航大阪嘅飛機有乘客132名，載客率逾70%；而其他4個航線嘅載客量會隨旅遊旺淡季而調整，其中泰國曼谷嘅航班持續多人選搭，載客量一直企硬70%，對機票銷售情況感到欣慰。許話繼大阪航線，亦將新增香港往返菲律賓馬尼拉、越南胡志明市等航點，喺暑假期間，亦希望加密往返台灣嘅飛機。至於大灣區航空新購入嘅3架飛機，最快將於8月交付，並為此聘請90名服務員接待乘客，有望提升航運力，同埋打算率先於往返上海、北京及東京嘅飛機引入商務機位，以滿足乘客嘅需要。

尋日首航大阪嘅乘客，包括藝人周奕瑋，原來早前大灣區航空首航東京時，佢已經係航班座位上嘅乘客，如今參與首航大阪，覺得「很有緣」。至於今次行程係拍攝旅遊節目，將於當地逗留大半個月，仲打算到奈良及和歌山一帶取景。

去年7月啟航嘅大灣區航空現時有5個航點，其中大阪航線將提供一周3天（周日、三、五）航班，若打算玩盡點可選早機9時15分於香港國際機場出發（約下午2時抵達大阪關西機場），回程則可選下午3時航班於大阪起飛（抵港時間約傍晚6時）。票價低至達單程830元（未連稅），而首航單程索價1,788元（連稅）；若以4日3夜行程計算，搜尋4月30日至5月3日嘅來回機票，往返香港同大阪關西國際機場嘅航班最平可達2,672元（連稅），包含7公斤手提行李。其餘嘅航線為台北、曼谷、東京及首爾。