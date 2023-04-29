涉捏造搜屋紀錄 4警脫罪

【本報訊】一名警長及3名警員被指5年前調查一宗販毒案時涉捏造紀錄，向上司訛稱曾進行搜屋，及後被起訴公職人員行為失當罪。案件早前經審訊後，裁判官昨於屯門法院裁定4名被告罪名不成立，並指控方未能在毫無合理疑點下，證明被告有干犯控罪。辯方替一眾被告申請訟費，但裁判官認為眾被告的行為自招嫌疑，拒絕其申請。

控方未能做到毫無疑點 被告依次是警長馮孝聰（45歲）、警員林耀然（38歲）、警員羅學鍵（32歲）及警員葉家豪（31歲），4人同被控一項公職人員行為失當罪，指4人於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查一宗涉及販毒的刑事案件期間，作出已進行搜屋的虛假紀錄。

裁判官指事件中販毒案疑犯父母的證供明顯有所隱瞞，認為供詞明顯偏幫兒子，故不接納。而疑犯則聲稱在搜屋後於警署點算證物時，他身上有護照，官認為該疑犯被捕時身上不會有護照，故有機會是搜屋後才取走護照。至於辯方稱記錄時間有錯及曾換車之事，雖然4名被告在被捕時確沒有提及，但裁判官相信確有可能發生，且不構成行為失當。案件編號：TMCC 510/2022