大埔元朗冚賭 共53人被捕

【本報訊】大埔區執法人員，在本周四晚上約7時許，於區內進行反賭博行動，突擊搜查廣福道84號一單位，搗破一個非法百家樂賭檔。人員拘捕一名姓周（39歲）女子，涉嫌「經營賭博場所」，以及一名姓葉（58歲）男子，涉嫌「協助經營賭博場所」。

檢兩百家樂枱16釣魚機 此外，該單位內一名本地男子、17名本地女子、6名內地男子及14名內地女子（23至65歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女已被帶走扣留調查。行動中，執法人員共檢獲兩張百家樂賭枱、約6.5萬元現金、83副啤牌、面值約12萬元的籌碼及一批賭具。

另外，為打擊元朗區內非法賭博活動及堵截三合會收入來源，該區執法人員於本周四下午約5時，在區內突擊搜查多幢住宅大廈單位，搗破3個懷疑非法釣魚機場所，共檢獲16部釣魚機、3部讀卡機、一批遊戲卡及約5,000元賭款。

行動中，人員拘捕兩男一女（23至54歲），涉嫌「管理賭博場所」；另外7男兩女及一名內地男子（29至49歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士已被帶走扣留調查。