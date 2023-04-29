陽具摩擦9歲女兒私處 IT男候懲

【本報訊】在一間小學工作的男電腦技術員，聲稱因不能控制自己，在10個月內多次非禮其年約9歲的女兒，包括用勃起的下體摩擦女兒私處及摸她胸部。涉案被告昨於高院承認5項非禮罪，辯方求情指被告感到後悔，對女兒深感歉疚，又透露他還押期間成了基督徒，形容其重犯機會低。法官將被告收押至6月9日判刑，期間索取其心理專家報告。

40歲被告以「L.W.P.」作代號，已婚，育有一名女兒，即本案事主Ｘ。控罪指，他於2021年7月至2022年5月，在沙田某單位5度非禮女童Ｘ。事發時段Ｘ年約9至10歲。案情指，2021年12月，Ｘ告訴母親，被告曾非禮她。其母親於是和被告對質，被告承認有如此作為，又承諾不會重蹈覆轍。

違諾再犯稱失控 惟2022年5月，Ｘ再度告訴母親，被告又再非禮她。其母親就此再和被告對質，被告說已盡力控制自己，母親安排避免Ｘ和被告獨處。之後，Ｘ向學校談及事件，最終報案處理。案件編號：HCCC 216/2022