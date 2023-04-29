14歲起狎表妹 23歲仔判社服

藉詞教玩手遊 求摸胸當報酬 女童自8歲起，多年間被年長3年的兄長及年長4年的表兄非禮。事主事隔多年後向同學披露事件而揭發，事件報案並拘捕了涉事的兩名男子。事主的表兄早前於屯門裁判法院承認4項非禮罪，在提取報告後，裁判官黃國輝昨判該名表兄240小時社會服務令。裁判官指案情嚴重，報告顯示被告不適合判處勞教中心，但建議判處社服令。至於事主兄長，已於早前認罪，本月初被判220小時社會服務令。

現年23歲，代號「HYL」的男被告，任職倉務員，是事主的表兄。他被控於2014年至2019年間分別在屯門及天水圍兩個單位，及澳門一酒店房間內4度非禮現年19歲的女事主Ｘ。辯方求情指報告顯示被告有悔意，望法庭給予其更生的機會。

涉及HYL的案情指，該被告的家庭與Ｘ的家庭關係親密，在新冠疫情爆發前，兩家人平均每一至兩星期聚會一次。2014年只有10歲的Ｘ兩度到祖母家參與家庭聚會期間，分別遭被告撫胸及觸碰私處，其中一次被告答應會協助Ｘ玩手機遊戲，但要Ｘ讓他摸胸；約於2017年，被告亦趁到Ｘ家中時，伸手入她褲內摸私處。至約2019年，Ｘ與被告兩家人到澳門家庭聚會時，被告又於酒店房間內，摸Ｘ的胸部及私處，並以陽具觸碰Ｘ的臀部；去年4月，Ｘ把遭表兄及兄長性侵的事告知同學，本案被告最終於去年5月16日被捕。

事主兄長早前已認罪判罰 至於代號「WMP」的Ｘ兄長，早前亦承認4項向16歲以下兒童作猥褻行為罪，並已於本月4日被判220小時社會服務令。涉及WMP的案情指他於2013年至2020年間，4度在住所非禮Ｘ，最初事發時Ｘ只有8歲。4次罪行包括摸Ｘ胸部及私處，要Ｘ替他口交及Ｘ主動替他手淫，他於去年5月14日被捕，警誡下稱：「我有做過，但阿妹自願」。案件編號：TMCC 2434/2022