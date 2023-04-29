長洲謀殺案件重組 疑兇腳踩人形公仔

【本報訊】一名姓李（52歲）黑幫頭目，本周四在長洲向姓羅（43歲）手下追收數百元欠款時，雙方於街頭拉扯推撞，期間李疑遭人用手施襲後死亡，羅涉嫌謀殺被捕。昨日下午3時許，執法人員押解疑犯及攜同一個人形公仔，返回大新後街122號對開現場重組案情。疑犯腰纏鐵鏈，身穿黑色外套、短褲及拖鞋，由一名執法人員牽着鐵鏈引領到場。

稱死者倒地仍眼仔睩睩

期間，疑犯指手畫腳，又舉腳踩向人形公仔，繼而彎腰俯身查看人形公仔情況，模仿案發經過。消息指，有人聲稱李曾以單車鎖鏈打向其腳部兩次，又掌摑其兩巴致其受傷。有人更指李倒地時「眼仔睩睩」仍然清醒。案情重組過程為時約40分鐘，其後疑犯被押上執法船隻離開長洲。案情重組期間，疑犯一名男親友在旁觀察。至昨晚，該名43歲男子被暫控一項謀殺罪，案件將於今日在觀塘裁判法院提堂。