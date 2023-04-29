起底刑事化首案 裝修店東判社服

不滿客戶拒找尾數 私隱放上網披露 「起底」刑事化新例自前年10月8日生效，個人資料私隱專員公署於兩個月後首次採取拘捕行動。一名裝修公司男董事疑因客人拒絕支付尾數，遂在社交平台群組內披露兩名客人的個人資料，他因涉嫌犯「起底」罪而遭檢控。被告於去年底被裁判官余俊翔裁定兩項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料 」罪名成立，成為首宗經審訊後定罪的「起底」刑事案件。裁判官昨判刑指，案件不涉及披露公職人員資料，但因起底有深遠影響，須判以阻嚇刑罰。不過考慮被告的個人情況等後，最終判以160小時社會服務令。

32歲被告葉駿軒，被控於2021年10月19日至29日期間，未經男子Ｘ及女子Ｙ同意下，披露他們的姓名、綽號、住址、其僱主的名稱、Ｘ的手提電話號碼及Ｙ的職業。裁判官去年裁決時就該兩項涉及Ｘ的控罪，改判刑責較輕的控罪罪成，涉Ｙ的控罪則判處刑責較重的控罪罪成。較輕刑責的控罪，最高可判監兩年及罰款10萬元，較重刑責控罪，最高可判囚5年及罰款100萬元。

發文更新內容增嚴重性 控辯雙方昨先就原審的裁決提出覆核，但裁判官裁定其裁決沒有犯錯並駁回雙方覆核。辯方之後求情指，希望法庭跟從報告建議判被告社服令，指被告是一名單親父，須照顧女兒。裁判官指被告的貼文於Facebook發布後曾有逾8,000人閱覽，其後被告又再發文更新內容，均增加了案件嚴重性。不過考慮被告是在新法例實施不久犯案，其貼文很快便遭刪除，被告是因為急於收尾數而犯案，故最終判社服令。

據Ｘ在審訊時供稱，前年3月他和女友Ｙ買入一個二手居屋單位，並協議以約24萬元，請相識的被告公司為新居裝修，他們先後向被告支付逾18萬元。之後，Ｘ不滿被告表現，表明不收貨，拒絕支付尾數約6萬元。被告之後在兩個Facebook群組，批評Ｘ及Ｙ是「無良黑心」業主，公開他們的個人資料，拍攝該單位的影片放上群組，又曾打電話到Ｙ工作的地方滋擾。案件編號：WKCC 1638/2022