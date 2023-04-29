勞團公布五一宣言 反對擴大輸入外勞

【本報訊】下周一（5月1日）是「五一國際勞動節」，本港3大勞工團體昨日聯同多個公務員工會與勞工及福利局會面，並公布香港勞工界聯合「五一宣言」，提出10項建議，期望政府堅守「以民為本」理念，創新勞工政策思維，在推動高質量經濟發展的同時，促進高質量的充分就業；同時表明反對擴大輸入外勞，以確保本地人優先就業。

促確保本地人就業 參與今次聯署的工會團體包括香港工會聯合會、港九勞工社團聯會、港九工團聯合總會、香港高級公務員協會等，其團體代表先與勞福局局長孫玉菡會面，反映現時本港僱員所面對的不同問題。工聯會理事長黃國表示，就業是民生之本，是社會穩定的關鍵，促請政府關注勞工界訴求，推行就業優先政策，實現高質量充分就業。

五一宣言10項政策建議包括推行「就業優先政策」，即制訂全面整體的人力資源規劃，加強鼓勵就業措施，以增加勞動力供應及提高本地勞動人口參與率，促進高質量充分就業；其次需確保本地優先就業，促進薪酬福利合理調整，表明反對擴大輸入外勞，如有需要，則應按現有的「補充勞工計劃」申請，諮詢勞工顧問委員會，並建立完善監察制度等。