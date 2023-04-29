五一長假 酒店業人手持續短缺 來港旅客成壓力測試

【本報訊】中港兩地通關後首個內地五一長假期今日開始，本地酒店業界稱人手依然短缺，但已安排員工不放假，集中火力招待旅客，又相信五一為全年最多旅客的假期，變相為酒店業的壓力測試。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨日於電台節目表示，多個行業均面對人手不足，酒店業已經因應長假期調配大量人手，盡量安排所有員工上班。他認為，旅客較多接觸酒店和旅遊服務業，容易影響對本港的觀感，促港府及早解決人力問題，改善旅客體驗。

訂房數量上升較疫前慢 徐續指，長假期間的酒店房價趨勢波動，雖然訂房量較多，但今年訂房數量的上升速度較疫前慢，而未來需視乎旅遊項目及飛機運力等是否足以維持旅客量。他建議，本港需因應內地客的消費模式調整服務，加強與周邊城市配套，吸引到訪灣區不同城市的「一程多站」旅客，將「來港旅遊」提升為「大灣區旅遊」。他又希望，政府未來舉辦或引入更多盛事、文化旅遊內容，吸引多元旅客來港。

為保障訪港旅客消費，香港海關由昨日起一連8日，加強巡查行動，人員會巡查油尖旺、紅磡等多區的參茸海味店、藥妝、珠寶店，提醒商戶遵守商品說明條例。

海關不良營商手法調查課指揮官劉志忠指出，通關後已破獲3宗個案，涉案藥店在銷售中藥材時誤導顧客計價單位，共拘捕5人，其中兩宗案件來自內地旅客投訴，餘下一宗由「放蛇」偵破。據了解，商店故意迴避或以含糊不清的手法表達計價單位，或利用中港兩地不同的計算，混淆內地旅客的視聽；如查詢總價時，職員會支吾以對。