阿布泰美麗華分店疑欠租逾50萬

【本報訊】 47名民主派人士因參與「35+初選案」，涉違反《港區國安法》被控顛覆國家政權罪，當中已認罪的被告林景楠，其擁有的阿布泰（香港）有限公司，前日被一間公司入稟高等法院，指其位於尖沙咀美麗華廣場二期的分店，欠交租金和管理費等約50.4萬元，要求還款及要對方交吉舖位。