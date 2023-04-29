阿布泰美麗華分店疑欠租逾50萬
【本報訊】 47名民主派人士因參與「35+初選案」，涉違反《港區國安法》被控顛覆國家政權罪，當中已認罪的被告林景楠，其擁有的阿布泰（香港）有限公司，前日被一間公司入稟高等法院，指其位於尖沙咀美麗華廣場二期的分店，欠交租金和管理費等約50.4萬元，要求還款及要對方交吉舖位。
另要求被告交吉舖位
原告Contender Limited，被告阿布泰（香港）有限公司。涉案舖位位於尖沙咀美麗華廣場二期一樓172號舖。入稟狀指，雙方簽訂租約，原告將舖位租予被告，租約期於2022年7月4日至2025年1月3日，月租9萬元，被告另需支付管理費、差餉及冷氣費等。
原告指，被告拖欠2023年2月至3月的租金，涉及款項18萬元，管理費及冷氣費約15.4萬元，另有差餉等其他款項，合共約50.4萬元。原告多番要求被告清還欠款，惟被告依然沒有繳款，遂入稟法院追討，同時要求被告交吉舖位。案件編號：HCA635/2023
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