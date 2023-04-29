香港電影展覽 下周二開幕

【本報訊】香港文化博物館將於下周二（5月2日）舉行「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」的開幕典禮。展覽為首個全面闡述香港電影美術及服裝造型的展覽，旨在記錄香港電影美術的發展。透過展出一系列經典服飾造型、道具、場景設計、手稿圖、行業用具、影片及重構工作間等，引領觀眾走入電影幕後世界，展示香港電影文化的特質及精神，呈現美術及服裝造型在電影創作上的功能和重要性。