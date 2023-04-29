刊憲收緊裝修器材噪音限制

【本報訊】鑽牆裝修經常滋擾鄰居，政府刊憲修訂《噪音管制條例》及新增3項附屬法例，其中參考認可的國際標準，把空氣壓縮機和手提撞擊式破碎機的噪音排放標準收緊二至三分貝，以改善噪音環境。

供一年寬限予業界準備 新修訂不會影響已獲發噪音標籤的空氣壓縮機和手提撞擊式破碎機，亦會給予一年寬限期，供業界充足時間為新噪音排放標準作準備。

環境及生態局又會分階段將已建的新發展區納入指定範圍，使新指定範圍與現有指定範圍內的社區獲得相同保障，減少潛在建築噪音影響。另一方面，為配合新市鎮發展而即將進行大型清拆的部分現存指定範圍，會從指定範圍中剔除，以反映實際情況的轉變及避免對新發展項目造成不必要的限制。而3項附屬法例將於5月3日提交立法會，以先訂立後審議方式立法。

當局早前推算，每日全港每7人便有一人深受裝修噪音滋擾，故修訂《噪音管制條例》，禁止在住宅裝修時使用10公斤以上的撞擊式破碎機（俗稱電炮），而10公斤以下的破碎機則需先向環境保護署呈報，再於指定5日內朝9晚6內完成，亦限制撞擊式鑽孔機的使用時間。