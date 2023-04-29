黎智英要求頒令人大釋法不影響聘洋大狀 法庭月內裁決

【本報訊】壹傳媒黎智英被控串謀外國或者境外勢力危害國家安全等罪，已排期今年9月25日開審。黎早前擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）為他辯護，律政司一直反對但失敗。港府向全國人大常委會提請釋法，人大常委會去年12月宣告，有關問題應先取得由行政長官發出的證明書。黎智英之後先後兩次入稟高院，其中一次要求法庭頒令人大的宣告對先前法院的判決沒影響。

稱法庭非最佳人選處理 另一次則指得悉國安委向入境處處長建議，應拒絕讓Tim Owen來港代表黎，黎指有關做法越權並提司法覆核要求推翻。高院昨開庭一併處理這兩宗入稟申請，法官聽罷陳詞後，決定押後裁決，法庭會在一個月內頒判詞。

控方昨在庭上指，香港法庭沒有司法管轄權干預國安委的決定，國安法明確列明，國安委的工作不受香港任何其他機構、組織和個人的干涉，工作訊息不予公開。國安委作出的決定不受司法覆核。控方強調，國家安全事宜性質敏感，處理這些國安問題的最佳人選是行政長官，而非香港法庭。另外，控方又引述國安法指，香港對本法規定的犯罪案件行使管轄權，即管豁權僅限刑事「犯罪案件」，而非屬民事性質的司法覆核。控方強調，就着是次釋法，人大常委給予了香港藍圖，讓香港自行處理相關議題，這反映了對香港一國兩制的尊重。

代表黎智英的大律師陳詞時表明，如果司法覆核許可申請被駁回，則上述傳票會成為學術討論。大律師指，從人大釋法條例列出，行政長官所發證明書的決定僅限於認定案件是否牽涉國安。而除非法院沒有提出，國安委才應介入，形容國安委的職責是負責把關。國安委是次給建議予入境處屬越權。辯方指，如果國安委越權，法庭有權力及責任介入。案件編號：HCAL 566/2023、HCMP 253/2023