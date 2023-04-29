人才引進成本高 議員建議向高才通徵費

【本報訊】立法會財務委員會會議昨通過在勞工及福利局開設兩個編外職位，以及開設兩個非公務員職位，以監督、統籌和推行人力相關政策及吸引人才工作包括高才通計劃，平均每年總涉款逾千萬。有議員質疑當局是否有需要開位，建議政府調用其他政府內部人才，並向高才通申請者收取1,000元申請費才在達至收益回報。

勞福局：本港對人才有短期迫切性 議員朱國強表示，現時政府人手充沛，質疑局方仍否有需要繼續招募人才，他建議從其他政府部門或內部調整人員配置。勞工及福利局局長孫玉菡指經濟離不開人力，服務人才計劃需要政府的人才擴充，本港對人才有短期迫切性。

而在港府人才政策的開支預算上，有議員則強調高才通申請者僅僅需要繳納200元到300元簽證費，遞交表格不需額外開支，而政府開位成本高昂，相計算之下，平均每個申請者的政府成本為771元，政府只會虧帳，促當局重新思考向申請者徵收1,000元費用。當局回應道高才通是開放平台，需短期內高效招納專才，但會因應本港未來經濟情勢另做調整。

對於因「基因編輯嬰兒」事件引起醫學倫理爭議，被判監3年的內地科學家賀建奎獲高才通計劃批出申請來港一事，議員田北辰要求當局承諾對高才通申請者的背景逐一調查，包括學歷資歷以及德行操守，以防止之前有犯罪紀錄人士申請成功，而局方只是被動對其取消資格，建議政府積極主動地調查申請者的自我申報。孫表示，本港入境事務處和多部門合作，雖自我申報本身有一定風險，當局也進行抽查調查，但承諾議員會重新考慮與檢討。