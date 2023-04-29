財會通過電動的士64億新承擔額 議員質疑配套難說服業界

【本報訊】政府為進一步推動電動的士應用，推出「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」，立法會財務委員會昨通過開立一筆為數64億元的新承擔額，預計最高開支為21億7,600萬元，惟有議員斥政府推動業界用電動的士的配套「得啖笑」，因充電樁不足、成本也與混能的士相若，「好難說服業界轉用」、「睇唔到誘因轉」，亦有議員指計劃應有多個目標，如要求的士安裝電子收費系統、增加輪椅人士友善的士等。

當局指，運輸佔香港總碳排放源約20%。為進一步推動電動的士的應用，推出「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」，為的士業界提供百分百擔保貸款，鼓勵的士車主轉用純電動的士，因此「運輸署」的「一般非經常開支」項下， 開立一筆為數64億元的新承擔額，預計最高開支為21億7,600萬港元。

措施得啖笑 「得車無所用」 議員陳紹雄指若要推動電動的士，充電等配套設施需要足夠，但現時政府僅提出在今年年中啟用大嶼山充電器、2024年分階段使用西貢區，且預計首個由油站轉換快速充電站在今年內進行招標，質疑為何要「咁長時間」，導致最後車主「得車無所用」、項目成效不彰。議員陸頌雄也指現時政府配套措施「得啖笑」，成本也沒有誘因讓業界轉用。當局回覆指，政府每個充電站的興建時間需要半年到一年，也會陸續在不同地方安裝充電站；而電動車每度電大約2毫至3元不等。

陸頌雄續質疑若電動車和傳統車的燃料成本，「好難說服業界轉用」，而政府希望達到2027年有3,000輛電動的士，是「冇可能做到」，因充電不便宜、不方便，想達到目標「唔係淨係貸款做得到」。當局回應指會加強充電設備，隨後也稱此貸款優惠低於市場利率，且借貸方可以選擇12個月還息不還本。

議員尚海龍稱政策可有多個目的，如要求申請貸款車輛安裝電子收費系統，也建議政府可將油站和電站一體化，做到一地多用，商場由夜晚11點到早上6點可開放供市區的士充電等。當局稱此計劃比較「單純」、「簡單」，且是鼓勵性質，若要達成其他目標也可推出其他計劃。