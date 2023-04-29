北區收生不足 校長倡按人數調整派位

朱國強

【本報訊】本港出生率低，學齡人口下跌，近期已有多所小學因收生不足而面臨殺校。為解困境，北區小學校長會提出「自救」方案，建議按全區參與派位學生人數，除以班數計算派位人數，意味每班人數可能低於25人。有議員認為，建議可加強照顧學生；區內校長則認為做法是權宜之計，未來需要考慮擴展學生來源。

身兼北區小學校長會主席及教育界議員的朱國強表示，該區校長會日前召開會議，提出以全區參與小學派位的人數，除以全區學校開班數，計算每班小一的派位人數，與會校長均贊成建議。新建議意味每班可低於25人，朱認為是好事，又指現時有特殊教育需要的學生漸增，每班人數減少，能更有效、更適切支援學生。

避免殺校「權宜之計」 朱國強續指，北區有示範牽頭作用，已邀請教育局商討建議，若建議可全港性實行最好，但相信個別區域，如「名校區」會有爭議性，家長亦會有異議。

上水的鳳溪第一小學校長朱偉林認為，建議屬短期過渡的「權宜之計」，因為可以避免學校因學生人數減少而要減班，有助保障學校和教師，學校處理教師的人事安排亦較輕鬆。他同意措施有助學生得到較多支援，但在學額減少下，以「世襲生」身份申請入讀的學生比例會增加，自行分配學位階段或會令其他有意入讀的學生被拒門外。他認為，長遠需以其他方法「開源」，包括鼓勵生育及吸納內地學生。

教育局稱，未來學齡人口持續下跌屬結構性而非過渡性，當局正與不同辦學團體溝通，參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展方案，盡量減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊，確保學生福祉和教育質素。