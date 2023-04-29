學童宿舍研裝天眼 加強監察防止虐兒

申訴署建議定期抽查錄影 近年有不少智障兒童學校或宿舍爆出虐兒事故，教育局對智障學童受虐責無旁貸。就申訴專員公署調查後，揭發教育局對智障兒童學校宿舍監管不足，建議安裝閉路電視加強監管等，有關注智障兒童的組織認同公署建議切實可行，監察機制有需要。有議員則認為，安裝閉路電視的建議，除令家長安心，亦可保障照顧機構，若有虐兒案件時可助還原事件；又認為教育局需加強人手照顧兒童，以防再有虐兒事件發生。

申訴專員公署調查發現，教育局對資助智障兒童學校宿舍疏於巡查、監管不足，呈報宿舍發生的嚴重或危及生命意外事故機制失效，例如有學校4次延誤呈報，最長在事發後3年才口頭告知教育局。公署建議教育局，應另行訂立詳細運作要求、限制和巡查制度，強制宿舍設置具錄影功能的閉路監察系統以及定期抽查錄影。

團體冀設熱線 反映意見 弱智人士家長聯會主席黃偉雄表示，公署提出的建議切實，不少家長亦有類似想法，而在突擊巡查時，亦可加入醫護人員、社工及家長等代表。至於安裝閉路電視方面，黃偉雄認為局方應提供指引，例如為了保障智障子女的私隱，洗手間及睡房不需要安裝閉路電視。由於智障子女不懂表達自己，父母很不放心，他希望加強監察機制的同時，教育局應設立熱線，方便家長與局方直接反映意見。

議員鄧家彪則認為，智障學童學校宿舍與一般學校不同，一般來說會較着重安全和看顧元素，但教育局的處理方法或容易流於表面，例如只留意床鋪是否結實、走火通道是否暢通安全等，人性化不足。

鄧家彪又引述因應香港保護兒童會「童樂居」事件，社會福利署兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會提出的多項建議，認為教育局的智障兒童學校宿舍應採用相同建議，包括加裝閉路電視等。鄧指加裝閉路電視是好處多過壞處，除可令家長放心，亦可保障照顧機構；若發生虐兒案件，機構都可以證明自己無辜。

而加強人手方面，他認為教育局可從架構着手，包括為專業照顧人員增加輔助人手，另外亦應有指導人員負責定期培訓，改善薪酬待遇吸引人才。