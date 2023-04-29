運署補鑊 灰證霸殘疾泊位 智能咪錶堵流弊

議員憂作用有限 促加強罰則拆彈 因應不少供殘疾人士使用的路邊泊車位被濫用，運輸署「補鑊」宣布今年下半年會推出智能咪錶，以打擊殘疾泊位濫用黑點。有傷健駕駛人士表示，現時九成路旁的殘疾泊車位均被「灰證」，即接載行動不便人士而使用路旁殘疾泊位的人士所使用，令「藍證」人士，即傷殘司機更加無法使用殘疾泊位，認為做法不公平。有議員則批評政府近年推「智慧城市」慢，智能咪錶只是「遲到好過唔做」，但仍擔心智能咪錶或未能有效打擊濫用問題，建議加強罰則。

申訴專員公署調查發現，不少供殘疾人士使用的路邊泊車位被濫用，運輸署自2021年容許司機申請證明書，接載行動不便人士時使用路旁殘疾專用泊位，俗稱「灰證」，令泊位供不應求情況加劇。截至去年11月，運輸署共簽發2,729張「灰證」，但路旁殘疾泊位僅522個。

團體倡「證跟人走」方式使用 傷青駕駛會副主席江昌平表示，現時無規定「灰證」車輛使用殘疾泊位時，一定要有殘疾人士在車上。他批評做法不公，又不滿運輸署在推出「灰證」前未有跟持份者溝通。而學前弱能兒童家長會弱能人士及照顧者交通需要工作小組召集人滕張幗駿亦稱，曾建議運輸署採用「證跟人走」方式，「灰證」跟隨殘疾人士使用。

議員陳家珮表示曾接獲「藍證」人士反映，路旁殘疾泊位明顯濫用，例如持「灰證」車輛會在殘疾車位泊過夜等。她又引述運輸署回覆稱，下半年將推出智能咪錶，確保「灰證」人士只用於接載傷殘人士出行，或要求需以傷殘人士個人八達通拍卡。

不過，陳家珮仍認為智能咪錶推出太慢，「政府在應用科技上有追落後的空間」，亦擔心即使推出智能咪錶仍未能解決濫用問題。即使智能咪錶可識別殘疾人士八達通，但不能防止有人借用殘疾人士八達通來泊車，她建議運輸署加強巡邏及執法，同時可加重罰則，加強阻嚇力。