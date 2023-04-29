醫健：醫健寶庫：神經系統長新冠？

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行造成人類史上一次前所未有的危機。截至2023年2月，全球確診病例已超過6.6億，死亡人數亦超過670萬。此外，新冠病毒的慢性影響亦不容忽視。

醫學界綜合多項研究紀錄，界定了一種新冠肺炎康復者所經歷的綜合症，俗稱為「長新冠」。根據美國疾病控制及預防中心的資訊，「長新冠」的定義為感染新冠病毒後出現持續超過4星期而沒有任何其他合理解釋的病徵。研究發現，超過30%的新冠肺炎康復者在病愈後出現可長達6個月的神經和精神性「長新冠」病徵，可稱之為「神經系統長新冠」。常見病徵包括疲倦、頭痛、專注力或注意力下降、味覺失調、喪失味覺及焦慮等。

港大醫學院設問卷研究 研究報告指出在感染新冠病毒後6個月，仍然有高達63%的康復者會感到疲倦或肌肉無力，另外58%的康復者亦會有專注力下降或記憶障礙等認知功能相關病徵，俗稱為「腦霧」，而23%更會出現焦慮或抑鬱等精神病徵。可見「神經系統長新冠」對康復者的日常生活造成不少困擾。

目前，醫學界對「神經系統長新冠」病理機制的理解仍然有限，因此尚未就有關治療達成共識。為促進對「長新冠」的治療研發，港大醫學院臨床醫學學院內科學系腦神經科正進行一項探討「神經系統長新冠」的風險因素及候選生物標記的研究，誠邀所有曾經感染新冠病毒的香港成年居民參與這項問卷調查。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授李文照基金教授（神經科學）張德輝教授