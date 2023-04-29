港一周再增一宗傳入登革熱

【本報訊】衞生署衞生防護中心公布登革熱個案的最新數字，在4月21日至27日期間，錄得一宗登革熱外地傳入個案，該名病人於潛伏期內曾到印尼。中心呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

去年共錄26宗 今年錄得9宗外地傳入登革熱個案，2022年共錄得26宗外地傳入個案。有關香港和鄰近及海外國家及地區的登革熱最新情況，已上載至衞生防護中心的網頁。市民應提高警覺，採取有效措施防治蚊患。衞生防護中心發言人說，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

含避蚊胺的昆蟲驅避劑可有效防蚊，市民應仔細閱讀標籤說明；在進入可能被蚊叮的範圍前使用；塗在外露皮膚及衣服；孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%；先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑；遵照標籤說明，只於有需要時重複使用。如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。