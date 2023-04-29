5‧1假期 14間診所提供普通科門診

【本報訊】醫院管理局公布，5月1日勞動節假期將有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

可電話或App內預約 醫管局發言人提醒市民，近期感染流感的個案上升，市民在假日期間應注意個人及環境衞生，預防受感染。市民如出現呼吸道感染病徵，應盡快求診。病人亦可以選擇向私家家庭醫生求診，可瀏覽醫務衞生局《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

勞動節假期14間普通科門診診所提供服務，包括香港仔賽馬會普通科門診診所、筲箕灣賽馬會普通科門診診所、貝夫人普通科門診診所、觀塘社區健康中心、聖母醫院家庭醫學診所、柏立基普通科門診診所、油麻地賽馬會普通科門診診所、戴麟趾夫人普通科門診診所、瀝源普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、將軍澳寶寧路普通科門診診所、屯門診所、元朗賽馬會健康院，服務時間上午9時至下午1時及下午2時至下午5時。