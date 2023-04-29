新冠流感夾擊 公院大壓力

【本報訊】新冠病毒近日有復燃迹象，據最新監測數據可見，過去兩周本港共錄得36宗確診個案來自學校及院舍，惟本周首4天（23至26日）就已經錄得39宗確診。死亡病例方面，單在本周首4天，中心就錄得63宗死亡個案與新冠病毒有關。與流感「雙疫夾擊」下，就診及受影響人數不斷上升，公院急症服務面臨危機。

學校院舍病例增速快 據衞生防護中心公布，本港在上周（16至22日）錄得1,615宗確診新冠病例，對比前一周（9至15日）的1,116宗病例多出499宗。另在4月9日至15日期間，中心錄得9宗來自院舍的確診及爆發個案，當中有54人受影響；而16至22日期間，則接獲27宗來自院舍及學校確診個案，受影響人數比前一周多出兩倍，達167人。

此外，在23至26日的短短4天，院舍及學校爆發個案就已經有39宗、180人受影響，個案數目未夠一星期就已比前兩周大大增加。中心更指出，除了學校和院舍爆發報告飆升，因新冠到普通科門診或私家醫生求診個案都增加。

至於流感病例方面，中心在上周共錄得23宗在學校或者院舍發生的流感爆發報告，一共有125人受影響，對比前一周的8宗爆發報告、53人受影響，數據大幅增加。而在今周首4天，本港已經錄得44宗在學校或院舍發生的流感爆發報告，共影響234人。

自本月初開始至26日，已經錄得83宗流感爆發個案，當中兩宗兒童因流感而引致嚴重併發症個案。