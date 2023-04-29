開心香港 港府盼救市 飲食業睇淡

【本報訊】全港戲院日、美食市集等「開心香港」一系列活動今天開始，政府昨於西九文化區M+博物館舉行啟動禮。多個官員期望大眾積極消費，刺激經濟。但飲食業界預計，未必人人「食好啲」，帶動的效益仍需觀察。

財金官員於「開心香港」啟動禮上稱，本港經濟復甦仍在初始階段，首兩月出口數字「認真麻麻哋」，幸好本港消費力強勁，「頂住」經濟下行壓力，令首季經濟溫和增長。他相信大眾開心消費下，第二、三季經濟會陸續變好，團結更加有力，一天比一天好。

他又提到於會展舉行的美食市集早前雖已派完門票，當局亦已準備小量門票現場派發，呼籲未持門票的人為免向隅，提早到場。入場的人最重要「留肚」，才能盡試美食，並建議自備膠袋，響應環保。

政府形容多個「開心香港」活動適合各年齡層及喜好，期望於消費券帶動下，市民出來「行吓睇吓食吓開心吓」，踴躍購物，振興經濟，「快樂由今日開始，希望每人都展笑容！」

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，戲院排長龍，反映低價戲票十分吸引，而觀眾看戲後亦要吃飯。不過，他坦言經濟始終不太好，雖然省了看戲開支，又收到消費券，但消費券效應經過近兩周後已減卻，「未必人人會食好啲！」

料再多港人北上消費 黃家和提到，周末周日連同勞動節假期，港人有3天假，相信仍有眾多人會北上消遣。他舉例，復活節假期除了日本南韓泰國，最多港人回內地玩，令五一存消費力外流隱憂。隨着近年過期回鄉證獲准下月8日延長有效期，料北上消費的港人會再飆，本港消費力能否維持，便要視乎政府造化。