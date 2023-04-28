港消防員性侵日女 東京被捕醜出國際

唔怕消防員唔救火，就怕消防員亂扯火！仲要係武林「性火令」，呢團性火，肯定令香港醜出國際。凶歲子弟多暴，近排香港常見血案，為噪音都可以買兇殺人；世衰道微，更不可思議嘅事都可以發生！真係疤瘌眼長瘡——壞到一塊了！

日本傳媒報道，中國一名任職消防員嘅男子與老婆到日本旅遊，今個周日（23日）獨自外出時，涉將一名日本女子拖進男廁性侵，周三（26日）遭當地警方拘捕。香港消防處尋日回應本報查詢，證實被捕男子係本港消防員。

呢嗱！報道指涉事30歲男子王某上周六（22日）同老婆遊日本，並入住東京一間酒店。佢第二日晚上，向老婆表示要外出買飯，將對方留喺酒店。一般而言，同得老婆一起外遊，除非個老婆唔舒服，否則好少話外出唔同老婆一齊，唔通有景轟？果不其然，王某途中色心驟起，突向一名20多歲日本女子搭訕，請對方帶佢到一幢大樓嘅拉麵店。去過日本嘅街坊都知，日本人確係幾好客，問路唔會亂指你去杏花村，通常會好有禮貌告知你點去，王某就係利用人家嘅好客之道，帶埋佢去，誰知呢位任職消防員嘅大哥忽然色膽包天，好像燃起一把熊熊慾火，期間竟然將對方強拖進男廁，對其做出摸胸等猥褻行為！喂！這裏是日本啫，並非一街都係AV女郎吖嘛！即使係都要尊重人家嘅神聖專業，豈可以戇居居亂咁扯火，呢位消防員肯定壞腦！

日本警方翻查閉路電視畫面鎖定疑犯，並喺周三依強制性交罪嫌將佢逮捕。報道指，疑犯原定喺周三離境，之但係於退房前被日本警方拘捕。警方向其問話時，佢僅稱等律師來先再講，冇承認或否定罪嫌。嗱！香港消防處表示，得知一名屬員涉及日本發生嘅一件案件，該屬員當時正值休假期間，目前正了解事件，重申非常重視屬員嘅紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅跟進處理。

講開紀律部隊，本來就應該更嚴守紀律，豈能知法犯法？紀律部隊冇紀律，點說好香港故事呢？近排休班警員特別多事故，偷拍裙底春、醉駕、偷幾千蚊被捕呢啲小意思都算咯！嗱，上個月中旬，九龍兩間酒店兩名男子懷疑被人迷姦，一人喪命。警方調查後，拘捕兩名男子，分別28歲及31歲，其中一人屬西九衝鋒隊男警員。啲網民大喊救命：請問，搵日冇警察犯法嘅新聞好唔好？真係咁難咩？功夫茶都希望在上嘅正視，唔好郁吓以為市民有偏頗！當中，紀律部隊有紀律，市民拍手叫好，本報亦必稱讚之！公道自在人心也。