燒錢做連場大戲 恐怕最終又爛尾

經濟復甦不似預期，有議員在社交網站上載中環街頭冷清的照片，感嘆「靜得可怕」，另一邊廂，政府深怕社會氣氛死寂，難以對外唱好香港，不惜用數以百億元派消費券刺激市道，更進一步燒錢做連場大戲，巧立名目「開心香港」，最初重頭戲便是請市民本周末平價看電影，以為市民會高興，怎料卻又出事，未看戲便已「一肚氣」。

港府大撒公帑，耗資2,000萬元辦明日的「全港戲院日」，市民只需花30元便能於全港戲院觀看任何電影，包括數百元一張的特別效果戲票，有不少市民晨早便準備訂購戲票，可是當11時開售，各大院線的售票網站卻出現阻塞，網站疑流量未能負荷，極難登入，更遑論成功購票，情況持續到午間，院線的網上購票系統一度顯示有逾1.8萬人在輪候，預計要等候63小時，戲迷惟有親身到現場買票，結果多間戲院均排長龍，多達百人輪隊，等逾兩小時才買得戲票，苦不堪言。

為看兩小時的戲，折騰半日，值得嗎？更何況又不是免費。有現場購票的長者就指「蝕咗5蚊」，因長者卡購買早場僅需25元，如今劃一收費反而令他們成為輸家，但因為周六是家庭日，為了天倫之樂，故買票與家人齊齊整整看電影。相信有不少人本來都計劃在周末與親友看電影，卻被突如其來的政府大騷打亂陣腳，搶光了戲票，並不是人人可以在早上工作時間搶購網票或走去排隊，如果一定要周末看戲，無可奈何，隨時出下策光顧「黃牛黨」，甚至成為騙徒的目標。昨日網上紛湧現「黃牛黨」，以逾百元出售30元得來的電影票，甚至聲言可以代搶及代買。香港以「電騙之都」聞名，涉及演唱會、主題公園門票的網購騙案不絕，市民記緊勿光顧陌生人兜售戲票。

明日同日灣仔亦舉辦一連兩日所謂的美食市集，民以食為天，免費入場，當然有一定捧場客，據聞還會有多幾場類似活動在其他地區，可是始終都只是零星活動，正如外界批評，「開心香港」零碎沒有焦點主線，各項活動都像過眼雲煙，難以收立竿見影之效。就以美食為例，本來是本港吸引遊客的一大本錢，可是政府「捉到鹿不懂脫角」，從來沒有善加利用，缺乏全盤可持續發展的計劃，之前大搞的美食車淪為棄卒，爛尾收場。港府未能統領飲食業吸引遊客，更沒有做好監管，外國人來港未嘗到美食，先被不良食肆「詐財」，餐牌分本地及遊客價，「海鮮價」劏客時有所聞，最近又陸續發生，遊客感受的是「激心」香港。

如果香港社會風氣好，旁人很難「唱衰」香港；如果香港社會衰落，官僚怎吹噓也難「唱好」香港。同樣地，香港人若真的過得開心，不用政府請看戲也自得其樂，但若終日為生活操心，說一百次「開心香港」也不會真的開心，更何況一年一日30元看戲，又不是免費，對於基層來說，可以買一盒兩餸飯飽肚，有閒「錢」逸致看戲的人，平價戲票只是錦上添花。市民未必等得到政府雪中送炭，只是希望別又在火上澆油，傷口上灑鹽。