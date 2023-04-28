龍七公：改革區會制度 提升地區建設

特區政府的地方行政檢討進入尾聲，初步建議繼續保留區議會制度，但須按照三大原則進行改革，包括國家安全必須放在首位、全面落實「愛國者治港」原則和充分體現行政主導。改革方向是將區議會「去政治化」及強化地區的治理架構。改革後的議席數目將與現時相若，會保留一定選舉成分，但亦會讓愛國愛港並有志服務地區人士，可透過多種渠道參與區議會工作。

提高議政質素及效率 有傳當局將削減區議會的民選議席，並重新引入委任與間選制度。部分人質疑這是民主倒退、削弱區議會的代表性或不利地區民意表達。筆者與許多業界人士則對上述改革原則深表認同，認為有助提高區議會的議政質素和效率，令各方面的聲音更能充分和有效反映，並可促進各個地區以至整體香港的發展和建設。首先，不論是回歸前成立之初，還是根據《基本法》第97條的規定，區議會都本應是個非政權性區域諮詢組織。但隨着民選議席不斷增加，委任議席逐步取消，區議會的選舉和運作愈趨民粹化及政治化，令有心服務香港、貢獻社區的愛國愛港人士難以發揮作用；擅長謾罵抹黑、迷惑群眾的反中亂港分子，其勢力則不斷坐大，惡行愈見猖獗，並肆意濫用區議會制度來阻撓政府施政。

攬炒派在2019年選舉利用黑暴風波與選舉暴力在多區「奪權」，並濫用區議會平台推動反警、反中、反政府，以至鼓吹港獨等與地區無關的政治議題。對於拒絕支持黑暴的地區團體及居民，攬炒派更公然公器私用，無差別地否決區議會對相關團體及地區活動的資助、公開表明不會服務某類選民等，完全是反民主、反民意，有損地區利益及居民福祉。

現時大部分工務工程，包括一些關乎全港市民利益的大型項目，政府都會按其地理位置諮詢相關區議會的意見，例如中部水域人工島會諮詢中西區區議會、馬料水填海會諮詢沙田區議會，還有各類公營房屋項目、垃圾處理及殯葬設施等，原意是了解當區居民對有關項目的關注，如何減輕其影響及優化項目，但並非賦權區議會通過或否決相關工程。然而，在愈趨選票先行的區議會文化下，近年出現了不少地區利益凌駕全港利益，以及少數人否決多數人的不民主、不合理現象，令許多有利香港長遠發展的項目遭到拖延以至擱置，削弱了行政主導和政府解決各類社會民生問題的能力。

再者，為了爭取當選和連任，愈來愈多民選區議員成了全職議員，以便提供更貼身和全天候的服務。有關做法某程度是好事，但排斥了一些商界及專業人士參與區議會工作的機會，導致部分地區主導的建設項目出現種種規劃及設計失當，以及效益成疑和浪費公帑的情況。重設委任制有助糾正有關問題，例如透過委任更多建測規園專業人士參與地區事務，有助提升各類地區建設的質量和成本效益。