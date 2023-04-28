笑看天下：迎難而上 勇氣可嘉

俄烏戰事持續逾14個月，中國國家主席習近平日前與烏克蘭總統澤連斯基通電話，雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見，為兩人自俄烏戰爭爆發後首次通電話。誠然，要俄烏停火，客觀上困難重重，依家兩軍繼續喺烏東重鎮巴赫木特交戰，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團領袖普里高津日前聲稱，烏軍已投入精銳部隊到巴赫木特，形容對方嘅反攻如箭在弦，料烏軍待下星期天氣和地面情況好轉後展開攻勢。

美國和西方諸國對俄烏和談看來興趣不大，英國國防部武裝部隊國務大臣希佩證實，已向烏克蘭移交包括貧鈾穿甲彈在內數千枚挑戰者2主戰坦克炮彈。有研究曾指出，伊拉克出現大批有缺陷嬰兒，或與美國曾喺兩次伊拉克戰爭中大量使用貧鈾彈有關。可見英國「幫緊你幫緊你」，實際係製造災難！

老朽曾指俄烏之戰，美國及西方國家有唔少「誤判」，而英國無疑係最明顯者，去年2月俄烏衝突以來，英國已單方面向烏克蘭提供多種武器，包括反坦克導彈、大炮、專用彈藥、長程火箭發射系統、防空武器系統和裝甲車；今年1月，英國係全球首個國家向烏克蘭提供主戰坦克；喺英格蘭，烏克蘭國旗隨處飄揚。據悉，英國民眾普遍冇將生活成本上升問題歸咎於俄烏戰事。有分析指，呢個係價值觀，英國介入俄烏戰事有「道德聖戰」嘅意義，亦成為跨政黨共識。

有學者認為，英國堅持讓烏克蘭戰勝和將俄烏邊界推回2014年前，呢種戰略目標容易變得不切實際甚至岌岌可危，因為如果處理不宜，分分鐘傷害英國政府喺國內嘅合法性和國際聲譽。點講都好，如今中國明知俄烏戰爭不易擺平，依然拿出誠意勸和促談，作為一個負責任大國，迎難而上，勇氣可嘉。