不平則鳴：絕地反擊 廢墟重建

筆者作為曾經前後在區議會擔任20年民選議員及一任區議會副主席，經歷過回歸前後兩個朝代的區議會演變過程，深深感受到《桃花扇》的名句：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」借用來形容區議會的演變，是多麼貼切。親身見證了上世紀八、九十年代港英如何借區議會推「還政於民」的代議政制改革；親身見證了回歸後特區政府沒去殖化下不斷妥協讓步，遂使區議會溫水煮蛙式逐步政治化；親身見證了區議會淪陷變成「港獨」平台和升格攬炒奪權的「港版顏色革命」樁腳。最後，港英炮製用於「屠城」的「木馬」區議會，在2019年終於使反中亂港勢力的顛覆陰謀大暴露，其後被就任宣誓制度擊潰，應了「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂」，靠暴動上台的區議員自取滅亡。