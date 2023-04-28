仗義執言：改革區議會達良政善治

日前，特首表示地方行政檢討已進入最後階段，他指區議會要去政治化，產生的辦法有多種並保留一定選舉成分，亦強調社會不容許區議會被騎劫、癱瘓。筆者支持有關地區行政改革，從制度上防止2019年亂象再次在區議會發生，提高地區治理能力和效能。

區議會本是一個地區諮詢架構，旨在服務民生，惟2014年非法佔中開始，區議會逐漸陷入泛政治化的泥潭。到了2019年，區議會更被黑暴和攬炒派騎劫，一度成為阻撓政府施政、妄圖顛覆政權的舞台。黑暴分子肆無忌憚，到處打砸搶燒，筆者所屬政黨的將軍澳辦事處也遭黑暴打爛、放火十數次，擺街站時更要穿防護服，隨身攜帶滅火筒。當年社會滿目瘡痍、人心惶惶的情況仍歷歷在目。

區議會選舉漏洞之大，已到非改不可的情況。為徹底改革，必須全面落實愛國者治港原則，區議員和地區人士需「守四方」，包括提升地區治理、守護地區安寧等，堅決把反中亂港分子和外部勢力排除在外，防止地方組織淪為顛覆港府的組織。區議會亦必須回歸《基本法》第97條中規定「非政權性的區域組織」的職能定位，落實行政主導體制。

至於有意見認為，區議會的直選議席數目有所變動，會影響其認受性、代表性及合法性。事實上，區議會亂象跟直選比例過高、過於政治化和民粹化有很大關係。而改革區議會選舉制度，有助重新廣納四方人才，構成更多元化的議會，同時助強化基層治理，提高治理水準。香港不能亂，亦亂不起，社會目前的安定局面來之不易，期望區議會改革能回歸設立的初心，協助政府加強地區行政和治理工作的成效，達致良政善治，造福香港市民。