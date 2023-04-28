橫眉冷看：兵推結果 寶島失守

近年美國人不疲不厭，愛做兵棋推演，推來推去，就是想得出結論，一旦中美兩國開戰，將會由哪一方勝出。這類兵推幾乎每月都有，本月結果是美國戰敗，下月修改數據，換上其他方式，重新推演出的結論，就可能是美方獲勝，山姆大叔以此自我安慰，便可以樂上好一段日子。

美國剛又發表一次兵棋推演，模擬解放軍攻打台灣，美軍協助防衞。整場戰事為時一個月，擊沉中國大陸艦隻80艘，美軍折損多少，卻沒有具體說明，但據內部消息透露，推演結果是美軍護台失敗，有8萬名解放軍成功登上台島。同類的兵推五花八門、月月新鮮，不過，今次是由美國眾議院主導，應該較為嚴謹，跟民間智庫所做的，理應不在同一檔次，而所得結論卻猶如暮鼓晨鐘，足以敲醒台獨分子的迷夢。

這次推演結果明確告訴台灣人，即使美國傾力參戰，與解放軍周旋整整一個月，仍然無法守護台島周全。人民子弟兵劍指何方，當地即使建有銅牆鐵壁，終究也是抵擋不住。過去，部分美國政客以至台獨分子深信，有台灣海峽的天險可據，台島西面又即將布置地雷陣，防守如此嚴密，解放軍要想搶灘登陸，幾乎是不可能完成的任務，但今次的結論，狠狠地賞了這批人一記耳光，原來台灣在解放軍面前，只是一處門戶洞開的國度。

攻台的號角不吹響則已，一旦吹響，大陸定必傾盡全力，不惜代價，莫說損失80艘軍艦，即使失去更多，也早已在北京預計之內。是次推演結果尚算老實，報告中預計美國的盟友態度保守，開打後不會積極參戰，觀望和搖旗吶喊者居多。單靠山姆大叔一人，自然是獨力難支，台島防線又焉能不應聲而破！