筆下風雲：尹錫悅蠢不堪言

相隔12年，再有南韓總統到美國進行國是訪問，尹錫悅比打了雞血更加亢奮，卯足勁跟隨拜登指揮棒起舞，揚言台灣問題是全球議題，結果遭北京提出嚴正交涉；這還不止，尹錫悅甚至表明「不可能要求日本為百年前的歷史下跪」，完全喪失國格，激起舉國嘩然。

在野政黨批評尹錫悅選擇做日本的奴僕，其實做日本的奴僕是假，做美國的奴僕才是真。南韓此番表態，擺明全面倒向美國，尹錫悅早前才聲稱可能向烏克蘭提供武器，無非又是擦美國鞋，結果遭俄羅斯強力反擊，以向北韓提供武器作回應。

南韓在軍事上絕非強國，至今仍讓美軍駐兵，只是近年在電子科技和娛樂產業有長足發展，便忽然產生大國錯覺，以為自己有足夠底氣跟中國對抗。中國數年前祭出限韓令已搞得南韓零售、娛樂、旅遊產業苦不堪言，現在尹氏又來個鸚鵡學舌，跟隨美國在台灣問題攙一腳，實在是蠢不堪言。

尹錫悅無底線討好美國，除了換來拜登盛宴款待，以及讓他在國會發表演說，還有何實利可言？美國半逼半誘三星在德州設廠，但受通脹影響，三星美國廠房的投資成本估計增加80億美元至250億美元，而美國所謂的補貼則杯水車薪，根本沒有着數。更不堪的是，美國科技企業針對三星的侵權案判決出爐，三星被罰3.03億美元（約4,000億韓圜）。三星今年一季度僅賺6,000億韓圜，卻要向美國繳納天價罰款，美國對南韓有多好，不言自明。

南韓作為中國的近鄰，雙方經貿密切，北韓又動輒向它發射導彈，而日本更有極深的國仇家恨，跟中國交惡絕無好處。尹錫悅忽然瞓身撐美，以為可藉此提升國家和個人在國際間的地位，根本是站錯隊押錯注。